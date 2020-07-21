Написать скрипт

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Закрыт13 заявок527 просмотров

Написать скрипт, который может:

1.Следить за изменением цены

(Изменилась цена была 32000, стала 15000)

2. за наличием товара ( у товара появилась возможность самовывоза, у товара пропала возможность самовывоза )

3. Сообщения об изменениях должны приходить на почту.

...

Пишите реальные цены пожалуйста.

5 лет назад
unndream
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