Закончить начатую разработку сайта на laravel

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Закрыт7 заявок637 просмотров

Есть сделанный наполовину сайт на laravel. Программист ушел неожиданно на постоянную работу после 5 лет сотрудничества. Надо в неспешном, но постоянном, указанном мною темпе его закончить и потом поддерживать и дорабатывать. Минимум сотрудничество на год. Админка уже в хорошей стадии готовности. Нужно добить разделы, в большинстве своем очень похожие друг на друга и на уже сделанные.

Так же привязка верстки и другая работа по фронтенду. Фронтенд фактически состоит из 2 страниц. Одна простейшая и одна сложная + авторизация и простой кабинет пользователя.

Обязательно нужно умение разобраться с гугл картами - нанесение меток разного типа и прочее.

Цены интересуют разумные. Пишите за час цену.

Работа только для уверенных в своих силах.

В последующем возможно сотрудничество по ряду других проектов - пхп, лара, кодигнитер.

LaravelPHP
5 лет назад
Bonvivan
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