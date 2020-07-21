Построение линии по заданным координатам

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Закрыт2 заявки355 просмотров

Как я себе ЭТО представляю:

сайт с несколькими страницами, на каждой из которых своя задача. построить линию в соответствии с вводимыми пользователем значениями, сопоставить эту линию с другим графическим обьектом, проверить вписывается построенная линия в обьект или нет. вывести координаты точек построения на чертеж. вывод на печать в формате pdf

контроль доступа к сайту, регистрация пользователей

желательно базовые знания геометрии и школьный курс черчения

Мне не нужен красивый сайт, мне не нужен дизайн, мне нужно что бы ОНО без ошибок работало

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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