Сайт zakaz-oboi.ru. Требуется смена поддомена в зависимости от выбранного на сайте города. Адреса поддоменов должны прописываться в панели управления сайта, для каждого города свой поддомен. Пример реализации pravilopareto.ru
Построение линии по заданным координатам
Как я себе ЭТО представляю:
сайт с несколькими страницами, на каждой из которых своя задача. построить линию в соответствии с вводимыми пользователем значениями, сопоставить эту линию с другим графическим обьектом, проверить вписывается построенная линия в обьект или нет. вывести координаты точек построения на чертеж. вывод на печать в формате pdf
контроль доступа к сайту, регистрация пользователей
желательно базовые знания геометрии и школьный курс черчения
Мне не нужен красивый сайт, мне не нужен дизайн, мне нужно что бы ОНО без ошибок работало
Заявки фрилансеров
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