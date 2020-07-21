Разработчик PHP (1C-Битрикс)

Компания «Айти грэйд» предоставляет широкий спектр услуг по разработке и сопровождению сайтов и инфраструктуры. В нашем "портфеле" много сложных и высокопосещаемых интернет-проектов.

Мы предлагаем Вам интересную работу, а также все условия для профессионального и карьерного роста.

Требования:

образование высшее или средне-специальное (техническое);

опыт работы на позиции разработчика не менее года;

уверенное знание: PHP, JavaScript, SQL;

знание 1С-Битрикс;

знание Linux;

знание Git;

умение работать с чужим кодом;

усидчивость, внимательность, самостоятельность;

ответственность' умение работать в команде;

соблюдение дедлайнов;

Обязанности:

разработка и поддержка проектов;

написание грамотного кода в соответствии с Code Style Guide;

разработка на платформе 1С-Битрикс в связке с 1C: ERP, CRM: Битрикс 24 и иных b2b-сервисов;

разработка на популярных CMS и фреймворках;

настройка интеграции с различными внутренними и внешними сервисами;

работа через систему контроля версий (Git)

участие в анализе, проработке, согласовании технических заданий;

Условия:

оплата определяется по результатам собеседования

пересмотр оплаты раз в пол года

загрузка зависит от ваших умений и опыта;

график работы понедельник-пятница;

Быть online: с 9-00 до 18-00