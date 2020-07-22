Правки сделать по проекту

Есть сделанный наполовину сайт на laravel. Программист ушел неожиданно на постоянную работу после 5 лет сотрудничества. Надо в неспешном, но постоянном, указанном мною темпе его закончить и потом поддерживать и дорабатывать. Минимум сотрудничество на год. ...