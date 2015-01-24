Программирование на Джумле

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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нужно сделать регистрацию и авторизацию, как на сайте http://roboliker.ru/

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9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва