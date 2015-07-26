Joomla - доработка скрипта вывода фото

Веб-программированиеЗавершен6 заявок259 просмотров
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1.Доработать скрипт вывода товаров на главной

Нужно, чтобы при наведении на товар картинка увеличивалась в 2 раза и сменялась на вторую по счету в карточке товара - там у нас габариты прорисованы. При клике оставался переход в карточку товара.

2. Изменить вывод просмотра товаров.

Необходимо реализовать - мы клацаем на большое фото и в открывшемся окне можем пролистать все фотографии товара. При этом мы можем пролистывать товар клацая в правую или левую часть (вправо листаем или влево соответственно) картинки + внизу стрелки оставить.

Joomla
8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
luda_work
Людмила 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$11
1 день
Рекомендуем. Все выполнено по ТЗ и в сроки. Все правки были внесены.
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