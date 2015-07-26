Joomla - доработка скрипта вывода фото

1.Доработать скрипт вывода товаров на главной

Нужно, чтобы при наведении на товар картинка увеличивалась в 2 раза и сменялась на вторую по счету в карточке товара - там у нас габариты прорисованы. При клике оставался переход в карточку товара.

2. Изменить вывод просмотра товаров.

Необходимо реализовать - мы клацаем на большое фото и в открывшемся окне можем пролистать все фотографии товара. При этом мы можем пролистывать товар клацая в правую или левую часть (вправо листаем или влево соответственно) картинки + внизу стрелки оставить.