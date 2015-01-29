Вывод вертикального меню на WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Реализовать вывод вертикального меню (пункты горизонтального меню) + акционный банер + лента новостей + лента статей.

Банер и ленты статей и новостей есть на главной странице.

Некоторые пункты меню так же уже есть в вертикальном меню, но не все, либо само меню отсутствует на некоторых страницах.

+ реализовать подсветку активного пункта меню

WordPress
9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
ozerov_nikolay
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу! Очень ответственный и исполнительный. Самостоятельно смог разобраться в изначально некорректно работающем коде сайта. Смог найти решение проблемы и реализовать свое предложение. Работа выполнена в срок.
Для работы было предоставлено техническое задание, текущие рабочие моменты решались оперативно, оплата произведена в соответствии с договоренностями и сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству.