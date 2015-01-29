Вывод вертикального меню на WordPress

Реализовать вывод вертикального меню (пункты горизонтального меню) + акционный банер + лента новостей + лента статей.

Банер и ленты статей и новостей есть на главной странице.

Некоторые пункты меню так же уже есть в вертикальном меню, но не все, либо само меню отсутствует на некоторых страницах.

+ реализовать подсветку активного пункта меню