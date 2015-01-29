Вывод вертикального меню на WordPress

Изменить верстку некоторых блоков сайта на мобильном, поправить баги. Подробное ТЗ в личку исполнителю. сайт на овпенкард.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать вывод вертикального меню (пункты горизонтального меню) + акционный банер + лента новостей + лента статей.
Банер и ленты статей и новостей есть на главной странице.
Некоторые пункты меню так же уже есть в вертикальном меню, но не все, либо само меню отсутствует на некоторых страницах.
+ реализовать подсветку активного пункта меню
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