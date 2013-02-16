Программирование сео-скрипта (php)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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У нас есть скрипт, которому уже несколько лет. Сейчас пришло время переработать его и сделать редизайн.

В пару словах что за скрипт. Это скрипт для сеошников. Этакая мини-sape , только для личного пользования. Туда можно добавлять сайты свои и размещать на них ссылки. Всё в одной удобной панели. Прикрепил несколько скриншотов от нового дизайна скрипта, чтобы примерно представить что там будет.

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Требования к соискателям.

- уверенное знание PHP, практика в течение как минимум 1-2х лет

- знание JS, JQuery, HTML, CSS, Ajax

- желательно умение верстать

- опыт работы с СЕО-скриптами (парсеры, запросы параметров в яндекс, гугл, др. сервисы)

- желательно хоть какоето знание сео, основных принципов, возможно опыт работы в ссылочных биржах

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Задача на сейчас.

У нас есть новый дизайн. Нужно полностью переработать скрипт под новый дизайн.

Плюс есть небольшие доработки. Т.е. по сути этот скрипт уже написан(версия которая сейчас есть), надо только переписать код и дополнить небольшими доработками. Можно это сделать на фреймворке какомнибудь, можно на голом php.

В тему пишите свои предложения по сроку и цене.

PHP
11 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
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