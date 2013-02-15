Задача для специалиста по yii

Веб-программированиеЗакрытнет заявок155 просмотров
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Здравствуйте!

Есть движок на yii, http://www.uniprogy.com/couponic .

Необходимо сделать на нем купонный сервис.

Пишите примерную стоимость, более подробное тз напишу в лс.

Есть сверстаный дизайн.

Без пред оплат, оплата только после сдачи проекта. Без СБР.

11 лет назад
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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