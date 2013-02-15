Задача для специалиста по yii

Если массив, из него нужно вывести значения. Плюс поставить проверку, если юр лицо, то выводим идну инфу, если нет - то не выводим. Прикладываю файлы таблицы базы, и форму заказа + форма вывода. Требуется вывести: e-mail,Адрес, примечание Тип доставки, присвоить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть движок на yii, http://www.uniprogy.com/couponic .
Необходимо сделать на нем купонный сервис.
Пишите примерную стоимость, более подробное тз напишу в лс.
Есть сверстаный дизайн.
Без пред оплат, оплата только после сдачи проекта. Без СБР.
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