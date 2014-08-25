Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip Задачи модуля: 1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей 2. Вывод ...
Расширеный e-Сommerce Google Analytics
Необходимо настраивать (расширенный) e-Commerce Goole Analytics для интернет магазина.
Интересует стоимость и сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать одну страницу, конфигуратор - помощник выбора детских столов. PHP u jquery. Есть около 20 моделей детских столов для разных возрастных групп и разных размеров. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно собрать базу усадеб беларуси из нескольких сайтов (сайты дам). База должна содержать - Название усадьбы - Описание - Несколько фото (без копирайтов сайта) - Контактный телефон владельца ...Завершен11 лет назад
http://chinatuning.ru/index.php?route=feed/yandex_yml Перестал работать модуль выгрузки товаров в ymlВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Надо на сайте http://extranews.org заменить блокhttp://prntscr.com/4gm61x внутри новости на блок от маркет гид.Завершен11 лет назад
День добрый. Сайт http://psihbol2.ru/ Необходимо добавить пару разделов и разместить в них информацию. Подробные требования в приложении. Предоплата 50% киви, вебмани, ЯД. Спасибо.Завершен11 лет назад
Всем доброго времени суток, есть не сложная задача: Есть сайт http://marmaer.ua который прежде жил на домене http://marmaer.com Сайт реализован на wordpress Вот его и нужно привести в надлежащий вид по некоторым аспектам: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую, не получается сделать самому, прошу помощи: Есть поисковая строка формата site.com/?search=Hello world Но встречается и такая строка site.com/?search=+Hello +world Нужно сделать простую проверку именно такого ...Завершен11 лет назад
25.08.2014 У робота Яндекса отсутствовал доступ к сайту, поэтому он не был проиндексирован и в поиске не участвует. Уточните у Вашего хостера, не блокируется ли сейчас IP робота 178.154.243.91 на стороне сервера. Если доступ открыт, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад