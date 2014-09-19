Собрать базу усадеб Беларуси

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Нужно собрать базу усадеб беларуси из нескольких сайтов (сайты дам).

База должна содержать

- Название усадьбы

- Описание

- Несколько фото (без копирайтов сайта)

- Контактный телефон владельца

- емейл владельца

- Сайт

- место расположение усадьбы

- Географические координаты (долгота, широта) (Важно чтоб были!)

Объем усадеб в Беларуси примерно 2 тысячи.

В предложении оставляйте цену за усадьбу или за проект в целом.

11 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smo-ke
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$115
7 дней
Олег сделал все на отлично! Все время давал обратную связь. Очень приятно было сотрудничать - рекомендую как надежного и отвестввенного исполнителя
Ясная постановка задачи, оперативные уточнения по заданию, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

smo-ke
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад