Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip Задачи модуля: 1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей 2. Вывод ...
Доработка сайта в HTML
День добрый.
Сайт http://psihbol2.ru/
Необходимо добавить пару разделов и разместить в них информацию.
Подробные требования в приложении. Предоплата 50% киви, вебмани, ЯД.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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