Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip Задачи модуля: 1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей 2. Вывод ...
Устранить ошибку в работе Yml модуля
http://chinatuning.ru/index.php?route=feed/yandex_yml
Перестал работать модуль выгрузки товаров в yml
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