Устранить ошибку в работе Yml модуля

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Закрыт7 заявок166 просмотров

http://chinatuning.ru/index.php?route=feed/yandex_yml

Перестал работать модуль выгрузки товаров в yml

11 лет назад
nokynku
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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