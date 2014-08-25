Cоздать одно страничный конфигуратор столов

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо создать одну страницу, конфигуратор - помощник выбора детских столов.

PHP u jquery.

Есть около 20 моделей детских столов для разных возрастных групп и разных размеров.

Цель:

Сделать для пользователя простой и интуитивный выбор подходящего стола.

jQueryPHP
11 лет назад
Jurko2
55 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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