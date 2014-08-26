Требуются доработки на Java Spring

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Завершен1 заявка158 просмотров

Требуется программист на Java Spring для доработки интернет магазина.

Объем работы примерно на 1 месяц.

Условие:

Программист должен быть доступен полный рабочий день.

Знание: Spring Framework + HIbernate + JQuery

JavajQuery
11 лет назад
dnovikoff
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$3000
90 дней
Очень понравилась работа! Все сделано быстро и качественно. Почасовая оплата существенно сэкономила наши затраты, так как мы оплачивали исключительно то время, которое было потрачено на разработку. Разработчиком была проявлена креативность в решении задач. Еще понравилось то, что несмотря на расстояние, связь с разработчиком была всегда, что позволяло нам в любое время согласовывать новые задачи. Всем рекомендую!
Понравился проект красивым дизайном и интересным кодом. Спасибо за работу :)

Заявки фрилансеров

lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад