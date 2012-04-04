Реферальная система типа МЛМ

Требуется сделать 8-ми уровневую реферальную систему и прикрутить к ней любую качественную платежную систему. Очень хорошо подходит interkassa.com.

Задача. Чтобы человек прийдя по реферальной ссылке, оплатил единоразово фиксированную сумму и эта сумма автоматически рапсределилась вверх по 8-ми уровням, а человек становился нижним участником.

Реферальные ссылки вида - nik_referala.site.ru

Исполнение на Joomla или Wordpress. Желательно в виде компонента.

В общем все как в млм. Более подробно расскажу при личном общении.