Создать конструктор

Сразу хочу уточнить, что отзыв уберу сразу же как Виктор покажет готовый проект! Выбрал Виктора исполнителем, обговорили срок в 10 дней. Сначала работа вроде бы пошла нормально, но в результате за обговоренный срок было сделано всего лишь 30%. Кормил только завтраками, мол почти все готово только залить на сервер осталось, но так ничего и нет. Зато было 100 отмазак: сервер не работал неделю, то он переезжал из одной квартиры в другую. Прошло 30 дней, вместо обещанных 10. В понедельник договорились, что сдача проекта в пятницу. В результате, после понедельника Виктор меня игнорирует и не отвечает на сообщения, хотя статус в скайпе меняется и в вк тоже заходит. Сегодня пятница, нету не Виктора не готового сайта. Крайне негативный опыт сотрудничества, ответственности у данного исполнителя нету. Не тратте свое время и нервы. P.S: готов предоставить доказательства безответственности данного программиста.