Modx разобраться на какой e-mail идут заказы

На некоторых страницах кнопка "вверх" появляется справа после прокрутки вниз и работает нормально - http://hyundai.enabea.com/models/legkovye/sonata/ А на некоторых ее нет или она где то прячется..., например http://hyundai.enabea.com/ При этом у всех страниц установлен 1 шаблон, ...