Подключить Робокассу на сайт-одностраничник

Приветствую!

На сайте-одностраничнике нужно сделать следующее:

1. Настроить форму оплаты на сайте. Прммер формы - http://xn----7sblrlxagbfpmn.xn--p1ai/snk ( http://clip2net.com/s/i8SleC )

Форму можно взять прямо отсюда, вместе с дизайном.

2. Подключить сервис Робокасса к этой форме

3. Разработать небольшую админ-панель для возможности вручную бронировать нужное время.

Информация о брони на конкретную дату должна записываться в базу данных и храниться там установленное в настройках время (к примеру, 1 час). В случае, если человек за это время не произвел оплату, бронь снимается и дата становится свободна.

4. Настроить email уведомления:

1. В момент, когда человек оформил заказ, ему на email должно прийти письмо с ссылкой на оплату

2. В случае, если человек не произвел оплату, хотя бронь сделал (письмо отсылается через установленное время, к примеру, через 45 минут)

3. После оплаты заказа

Форма доджна работать точно так же, как на сайте-примере.

Также в админке должна присутствовать возможность менять статус дат (куплено/свободно/забронированно).

Жду ваших предложений!