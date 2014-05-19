Подключить Робокассу на сайт-одностраничник

Есть парсер, который настроен на определенный магазин, но работает некорректно. Нужно довести до ума. Парсер написан на php. Необходимо копировать 1 товар и группу товаров по указанной мной ссылке. Это все заложено в коде, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
На сайте-одностраничнике нужно сделать следующее:
1. Настроить форму оплаты на сайте. Прммер формы - http://xn----7sblrlxagbfpmn.xn--p1ai/snk ( http://clip2net.com/s/i8SleC )
Форму можно взять прямо отсюда, вместе с дизайном.
2. Подключить сервис Робокасса к этой форме
3. Разработать небольшую админ-панель для возможности вручную бронировать нужное время.
Информация о брони на конкретную дату должна записываться в базу данных и храниться там установленное в настройках время (к примеру, 1 час). В случае, если человек за это время не произвел оплату, бронь снимается и дата становится свободна.
4. Настроить email уведомления:
1. В момент, когда человек оформил заказ, ему на email должно прийти письмо с ссылкой на оплату
2. В случае, если человек не произвел оплату, хотя бронь сделал (письмо отсылается через установленное время, к примеру, через 45 минут)
3. После оплаты заказа
Форма доджна работать точно так же, как на сайте-примере.
Также в админке должна присутствовать возможность менять статус дат (куплено/свободно/забронированно).
Жду ваших предложений!
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