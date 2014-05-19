Программирование формы - JavaScript.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок120 просмотров
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Существует форма. Она уже отверстана. Необходимо запрограммировать форму.

Форма должна:

1) Подтягивать нужные цены в зависимости от даты заезда.

2) Подтягивать скидку в зависимости от даты заполнения и пересчет стоимости номера.

3) Подтягивание значка акции к определенному номеру.

4) Расчет суммы, скидки, бронирования номеров в зависимости от дат и количества проживающих людей.

Javascript
10 лет назад
dimkakot
Дима 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alokazay
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$30
1 день