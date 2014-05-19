Программирование формы - JavaScript.

Есть парсер, который настроен на определенный магазин, но работает некорректно. Нужно довести до ума. Парсер написан на php. Необходимо копировать 1 товар и группу товаров по указанной мной ссылке. Это все заложено в коде, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует форма. Она уже отверстана. Необходимо запрограммировать форму.
Форма должна:
1) Подтягивать нужные цены в зависимости от даты заезда.
2) Подтягивать скидку в зависимости от даты заполнения и пересчет стоимости номера.
3) Подтягивание значка акции к определенному номеру.
4) Расчет суммы, скидки, бронирования номеров в зависимости от дат и количества проживающих людей.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно установить скрипт слайдера контента на сайт. Пробовал сам, но когда устанавливаю я — почему-то не работает скрипт формы.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $500
Ищу программиста для реализации проекта для Маркетплейс Битрикс. У нас уже есть проект, который мы разработали и сделали. Его надо довести до ума, проверить и выложить на Маркетплейс Битрикс через наш аккаунт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На некоторых страницах кнопка "вверх" появляется справа после прокрутки вниз и работает нормально - http://hyundai.enabea.com/models/legkovye/sonata/ А на некоторых ее нет или она где то прячется..., например http://hyundai.enabea.com/ При этом у всех страниц установлен 1 шаблон, ...Завершен10 лет назад
Задание такое: 1) Загнать во внешний JS ссылки "посмотреть цены" (Скрин 1) 2) В карточке товара есть группа переменных ссылок. Надо сделать ссылки «Рекомендуем посмотреть также» внизу не переменными, а постоянными. (Скрин 2) Достойное портфолио приветствуется. Предлагайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется Настройка Эл.Торговли Google Analytics для магазина на OpenCart Version 1.5.4.1 (Сборка MaxyStore). Пишите стоимость и срок выполнения работы.Завершен10 лет назад
функционал: http://zisrandom.biz/ чем дешевле тем лучше ;)Завершен10 лет назад
Поправить обработчик сообщений, так как перестали приходить письма с сайта вот сайт http://spravka-fms.ru/ ( нужно как можно скорее ) от вас цена - срокЗавершен10 лет назад
Нужно срочно поправить скрипт расчета расстояний и времени. Слетела кодировка. От вас цена. СП.Завершен10 лет назад
- $350
Требуется программирование сайта, верстка и ТЗ есть. Разработка возможна на Drupal, Modx либо на самописном движке. Подробнее при общении. Желательно через скайп. Без предоплаты. Оплата поэтапная.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад