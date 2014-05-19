Требуется php/js программист в большой проект

Доброго.

Требуется программист на удаленку.

Требования:

- PHP

- JS

- онлайн в скайпе и возможность разговора голосом с 14 до 19 по мск

Работа над довольно интересным проектом по аналитике контекстной рекламы. Штатный программист не справляется, нужен помощник.

По дополнительным вопросам можно в ЛС. В аттаче - пример небольшого задания из проекта, очень примерный.

Оплата - в идеале ежемесячно, но можно и еженедельно. Вакансия для недорогого штатного удаленьщика.

Указывайте ориентировачные цифры по стоимости. Спасибо!