Требуется php/js программист в большой проект

Есть парсер, который настроен на определенный магазин, но работает некорректно. Нужно довести до ума. Парсер написан на php. Необходимо копировать 1 товар и группу товаров по указанной мной ссылке. Это все заложено в коде, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется программист на удаленку.
Требования:
- PHP
- JS
- онлайн в скайпе и возможность разговора голосом с 14 до 19 по мск
Работа над довольно интересным проектом по аналитике контекстной рекламы. Штатный программист не справляется, нужен помощник.
По дополнительным вопросам можно в ЛС. В аттаче - пример небольшого задания из проекта, очень примерный.
Оплата - в идеале ежемесячно, но можно и еженедельно. Вакансия для недорогого штатного удаленьщика.
Указывайте ориентировачные цифры по стоимости. Спасибо!
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно установить скрипт слайдера контента на сайт. Пробовал сам, но когда устанавливаю я — почему-то не работает скрипт формы.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Нужно подкорректировать мобильную версию сайта и изменить задний фон сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую! На сайте-одностраничнике нужно сделать следующее: 1. Настроить форму оплаты на сайте. Прммер формы - http://xn----7sblrlxagbfpmn.xn--p1ai/snk ( http://clip2net.com/s/i8SleC ) Форму можно взять прямо отсюда, вместе с дизайном. 2. Подключить сервис Робокасса к этой форме 3. Разработать небольшую админ-панель для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Существует форма. Она уже отверстана. Необходимо запрограммировать форму. Форма должна: 1) Подтягивать нужные цены в зависимости от даты заезда. 2) Подтягивать скидку в зависимости от даты заполнения и пересчет стоимости номера. 3) Подтягивание значка акции к определенному номеру. 4) ...Закрыт10 лет назад
- $500
Ищу программиста для реализации проекта для Маркетплейс Битрикс. У нас уже есть проект, который мы разработали и сделали. Его надо довести до ума, проверить и выложить на Маркетплейс Битрикс через наш аккаунт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На некоторых страницах кнопка "вверх" появляется справа после прокрутки вниз и работает нормально - http://hyundai.enabea.com/models/legkovye/sonata/ А на некоторых ее нет или она где то прячется..., например http://hyundai.enabea.com/ При этом у всех страниц установлен 1 шаблон, ...Завершен10 лет назад
Задание такое: 1) Загнать во внешний JS ссылки "посмотреть цены" (Скрин 1) 2) В карточке товара есть группа переменных ссылок. Надо сделать ссылки «Рекомендуем посмотреть также» внизу не переменными, а постоянными. (Скрин 2) Достойное портфолио приветствуется. Предлагайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется Настройка Эл.Торговли Google Analytics для магазина на OpenCart Version 1.5.4.1 (Сборка MaxyStore). Пишите стоимость и срок выполнения работы.Завершен10 лет назад
функционал: http://zisrandom.biz/ чем дешевле тем лучше ;)Завершен10 лет назад