Доработка программы на JS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется доработать программу (игру) на js\php.

Задание в файле. Пожалуйста по возможности пишите цену.

Спасибо и хорошего дня :)

10 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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