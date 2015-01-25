Вики разметки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Вики разметка для публичной страницы в вк, сделать копию. При нажатии на фото что бы перекидывало на сайт.

9 лет назад
egygykin
Евгений 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад