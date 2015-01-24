Необходимо доработать сайта canvasnazakaz.by

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Необходимо доработать сайта canvasnazakaz.by, а точнее его каталог canvasnazakaz.by/catalog....

1. Сделать поиск по названию/описанию картинки

2. Сортировки по категориям/группе/цвету/разрешению

3. Удобную загрузку изображений через админку с указанием категории/группы

4. Отображение на странице пользователя ранее просмотренные картинки

5. При просмотре картинки должна быть возможность изменение фона интерьера

9 лет назад
canvasnazakaz
Иван Петров 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад