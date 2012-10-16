Задача для программиста Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется доработка сущаствующего проекта pqd.ru

От вас цена и сроки.

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13 лет назад
abrameytsev
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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