Размер 12,80м x 80cm Идея есть / цветовые решение также и тексты готовы От вас цена сроки ( желательно до четверга (Завтро) )
Брошюра знаков безопасности.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТОТ ТЕКСТ ДО КОНЦА.
Необходимо отрисовать макет брошюры знаков безопасности и аптечек.
Электронный каталог http://www.znaki.com.ru/cat1.htm
Т.е. вся информация по знакам безопасности пойдет в брошюру (т.е. рисунок и текст - название и код знака). По аптечкам мы дадим дополнительно информацию.
Брошюра представляет собой 2 листа формата А4, скрепленных скрепкой, т.е. 8 страниц полноцвета.
Соответственно макет должен быть 100% адаптирован для печати в типографии.
Предложения людей без портфолио не рассматриваются.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney) по факту исполнения (т.е. никаких предоплат). Другие валюты по согласованию.
В пределах данного тендера нами рассматриваются исключительно ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ предложения фрилнсеров, т.е. безо всяких: "цена не окончательная, нужно детали оценить", "хотелось бы получить логотипы и т.д., и только потом я назову цену и сроки".
Если вам все-таки нужно оценить ТЗ или что-то другое, тогда указывайте в тенедере предварительную цену и пишите, что она предварительная, и указывайте какую дополнительную информацию нужно предоставить.
Если я выберу для исполнения фрилансера, и ему отправлю ТЗ, и выяснится, что цена не окончательная (за исключением предупреждения об этом в рамках самого тендера), то автоматом такой фрилансер получит отрицательный отзыв.
Заявки фрилансеров
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