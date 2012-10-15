Необходимо внести небольшие изменения в макете лифлета (двухсторонний), состоит из 2-ух файлов Adobe Illustrator. Текст исходников в векторе. Необходимые изменения указаны тут: 1. http://clip2net.com/s/2oMmV 2. http://clip2net.com/s/2oMoH 3. http://clip2net.com/s/2oMqS ...
Буклет по продукции
Нужно сверстать буклет по продукции. Поскольку в компании несколько брендов, важно, чтобы был единый корпоративный стиль, но подчеркнута индивидуальность бренда. От исполнителя ждем креативного подхода, готовности выполнить работу в срок. Примеры работ обязательны.
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