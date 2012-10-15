Нужно сверстать буклет по продукции. Поскольку в компании несколько брендов, важно, чтобы был единый корпоративный стиль, но подчеркнута индивидуальность бренда. От исполнителя ждем креативного подхода, готовности выполнить работу в срок. Примеры работ обязательны.