Буклет по продукции

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Нужно сверстать буклет по продукции. Поскольку в компании несколько брендов, важно, чтобы был единый корпоративный стиль, но подчеркнута индивидуальность бренда. От исполнителя ждем креативного подхода, готовности выполнить работу в срок. Примеры работ обязательны.

12 лет назад
bp2010
Галина 
58 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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