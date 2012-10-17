Рекламная листовка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок205 просмотров

Нарисовать макет листовки

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Евгения настолько оперативная, что получив задание,тут же принялась за работу. Быстро, качественно и со вкусом получилась листовка! Я потрясена! :) Всем рекомендую-не пожалеете.
Очень хорошо и плодотворно поработали с Екатериной. Понятное задание, быстрое согласование, вежливое позитивное общение! Мои рекомендации! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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