Сверстать страницу в InDesign

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок157 просмотров

Сверстать страницу в InDesign в стиле, как в приложенном файле.

Размер страницы: 148х221мм (необрезной формат).

Материалы для верстки вышлю на почту выбранному исполнителю.

13 лет назад
custarick
Олег 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

belyaykina
Татьяна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

belyaykina
Татьяна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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