Небольшие изменения в макете лифлета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок168 просмотров

Необходимо внести небольшие изменения в макете лифлета (двухсторонний), состоит из 2-ух файлов Adobe Illustrator.

Текст исходников в векторе.

Необходимые изменения указаны тут:

1. http://clip2net.com/s/2oMmV

2. http://clip2net.com/s/2oMoH

3. http://clip2net.com/s/2oMqS

4. http://clip2net.com/s/2oMtG

5. http://clip2net.com/s/2oMxt

6. http://clip2net.com/s/2oMyY

Оцените работу и жду предложений.

Файлы Adobe Illustrator: 02_rus.ai (3,8 мб) - в приложении, 01_rus.ai (18,5 мб) - на файлообменнике, не захотел сюда закачиваться (вот ссылка http://yadi.sk/d/VJiTIrb50DPWn )

13 лет назад
Prishutov
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

johndenis
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работы выполнена быстро и четко! Спасибо! :)
Отлично

Заявки фрилансеров

johndenis
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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