Небольшие изменения в макете лифлета

Плакат предназначен для рекламы продажи компьютеров, ноутбуков и аксесуаров в торговом павильоне, формат плаката 3х1 м. В качестве фона плаката рекомендуется использовать эффекты кривых, возможно градиента. Сам плакат необходимо оформить в виде ...