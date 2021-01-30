Дизайн двустороннего флаера А6 с инструкцией по уходу за цветами

Верстка полиграфииЗавершен1 заявка166 просмотров
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Размер А6.

1 сторона флаера:

Заголовок: Инструкция по уходу за цветами

Текст инструкции: 1. Сделайте косой срез стеблей, под углом, примерно, 45 градусов.

2. Обновляйте срез стеблей при каждой смене воды (ежедневно).

3. Наполните вазу чистой прохладной водой таким образом, чтобы примерно 1/3 часть стеблей оказалась в воде.

4. Расположите вазу с цветами в прохладное, с притоком свежего воздуха, вдали от прямых солнечных лучей, сквозняков, обогревательных приборов, фруктов и овощей место.

5. Следите за количеством воды в вазе. В цветочную композицию подливайте воду раз в 1-2 дня по мере высыхания флористической губки.

6. При наличии в букете цветов на флористических удлинителях, необходимо подливать воду в колбу, по мере выпивания ее цветком.

7. Не оставлять букет без воды на время, более 15 минут.

8. Не оставлять букеты и композиции в автомобиле на длительное время, в особенности, в жаркое и холодное время года.

9. Не переносить букеты и композиции по улице без утепления при температуре ниже +2 градусов.

10. Декоративные элементы на деревянных удлинителях и короткие ветки зелени в букете не требуют специального ухода и водного питания.

2(оборотная) сторона флаера:

Заголовок: Программа лояльности

В 3 ряда расположить 12 кружков (в них будут клеить стикеры). Напротив каждого ряда расположить сумму скидки (первый ряд кружков - 15%, второй - 30%, третий - 50%, четвертый - 100%)

Обозначить условия:

*Срок проведения Акции - до 31.03.2021 включительно. Акция не действует с другми акционными предложениями.

Сделать в стиле cyberpunk, добавить логотип

3 года назад
Dreamer31
Роман 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$30
3 дня
Очень круто, оперативные правки! Всем настоятельно рекомендуем данного исполнителя!
Роман, замечательный заказчик!) ТЗ четкое, поддержка во всех вопросах, приятное общение, оплата мгновенная! Сотрудничество налегке) Буду рад новым проектам) Рекомендую!
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