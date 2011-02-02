Дизайн визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок191 просмотр

Дизайн визитки агентства недвижимости

14 лет назад
Natallina
Надежда 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Ирина, еще раз спасибо за работу! Очень оперативно! И как всегда все красиво. Завтра отдаем визитки в печать!!
Рада работать с этой заказчицей. Как всегда на высоте .еще один мой +

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад