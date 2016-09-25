Форматирование doc и вёрстка книг

Требуется верстальщик или дизайнер с опытом работы для разработки рекламного макета, для дальнейшей печати в типографии. Макет требуется разрабатывать для рекламы на стендах в лифтах в подъездах домов. Макет размером А1 примерно. Если есть примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нам нужны опытные мастера Word (2007) и верстальщики книг- для того, чтобы отдать весь наш заказ или в одни руки, или распределить по нескольким исполнителям (на случай их занятости). Выбирайте, пожалуйста, сами.
Заказ
(вскоре последует аналогичный заказ на эти же 3 книги, но на русск. яз., и тоже не последний схожий заказ.):
1. профессион. форматирование наших 3 (трёх) файлов doc Word 2007-
с возвратом нам готовых этих файлов doc.
2. вёрстка на основе этих готовых 3 doc 3-ёх книг (не художеств.): на англ. яз., т.е. 3 макета pdf. Всего, вместе: 398 стр. Для печатн. бумажн. издания А5 (13.34 х 20.32 cm); мягк. обл.:
1-ая книга doc 91 стр.; 1 рисунок.
2-ая книга doc 136 стр.; 2 рис.
3-ья книга doc 171 стр.; 230 рис. (простые линейные ч.-б. рисунки, без штриховки, без градаций (в отдельной папке и в отд. doc- уже внутри текста- для образца! размещения).
Метки номеров рис. на стр. в тексте есть.
Есть профессион. цветн. обложки-развороты (фото-графика) в jpg и в psd (надо свести слои и т.д. для перевода в pdf-обложки).
Итак, все наши 3 doc Word 2007 без професс. форматирования (титульн. стр. не отформатир. как титульн, нет нумерации страниц, отступы- пробелами, абзацы с Enter после каждой строки и т.п.). Нужно внешне всё точно так, как у нас: сами абзацы, строки (кое-где лесенкой и т.д.), без переносов, отступы, выделения и т.д.- т.е. текст и наше первичное форматирование неприкасаемы. Шрифт Times New R. 11.
Требуются профессион. форматирование и вёрстка: титульн. стр.; номера стр. вверху по центру, без колонтитулов; оглавление (есть, но надо подставить стр.), поля, разрывы стр., абзацы, и т.д.Нам нужно быстро. Оплата по договорённости. Контакты только по e-mail.
Василий
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