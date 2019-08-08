Интерьерная вывеска, макетирование по готовому изображению - 2 шт.

Имеем в хорошем качестве изображение с депозита, на него нужно засунуть наш лого и текст.

В этой работе важно работа со шрифтами. То же самое и со второй.

Если вы умеете работать только с Тахомой/Верданой/ТаймсНьюРоман/Ариал/калибри, то прошу не беспокоить.

Так же нужно будет подготовить макет для печати в типографии.

Для тех, у кого размер имеет значение, размер вывески 2000 х 2200 миллиметров (длина/высота).

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.