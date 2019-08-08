Интерьерная вывеска - плакат (макетирование).

На данной вывеске необходимо разместить все знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015, названиями. При этом все знаки, как видно в ГОСТе, объединенные в группы, вот такими группами, а не в разнобой, и размещать. Так же необходимо будет на плакате разместить наши логотипы/координаты, и определенную текстовую информацию.

Работа со шрифтами, и готовыми изображениями.

Исполнитель сам нааходит изображения, если в ГОСте они неформатные.

Так же нужно будет подготовить макет для печати в типографии.

Для тех, у кого размер имеет значение, размер вывески 1900 х 2200 миллиметров (длина/высота).

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.