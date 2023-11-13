Коммерческое предложение в pdf формате

$54
Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок51 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать коммерческое предложение, все данные расписаны. Цвета сочетающиеся с сайтом, логотип имеется, на облаке все данные сохранила.

месяц назад
guest_1699899497932
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад