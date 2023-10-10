Создать приглашение на мероприятие

Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок43 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Митинг: ВЕРНИТЕ ИХ ДОМОЙ СЕЙЧАС

В Израиле похищено больше 200 человек,
Проводиться городское мероприятие. Цель подержать родственников похищенных.

Цель проекта: создать приглашение на данное мероприятие.

2 месяца назад
Dima_yu
60 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад