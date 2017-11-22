Макет квартального календаря и блокнота

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок170 просмотров

Дизайн-макет квартального календаря  и блокнота в AI

Бюджет: 1500 руб

Срок 3дня

7 лет назад
lidewest
Лилия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Спасибо! Все отлично. Все пожелания учтены!
Все отлично! Сотрудничеством довольна! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад