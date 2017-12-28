Необходимо подредактировать буклет.

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок198 просмотров

Есть шаблон буклета в Adobe indesign , необходимо его подредактировать и внести небольшие изменения.

https://yadi.sk/d/g7iD7eU_3PKwHc

7 лет назад
Anado
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$22
1 день
Очень оперативно сделанная работа. Спасибо!
Задача была поставлена четко. Общением и сотрудничеством довольна. Единственно, что получилось немного растянуто по времени, но все договоренности выполнены. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад