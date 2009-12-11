Макет приглашения

$15
Верстка полиграфииЗакрыт21 заявка318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен макет приглашения (одна сторона, тиснение) размер 150Х150мм, по краям красивые вензеля, середина-текст!

14 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Визитка для mrpuf.ru (продажа бинбегов)

    Общая визитка для компании, которая занимается продажей бинбегов (кресло груша и т.д.) Что хочется в итоге получить: яркую, запоминающуюся, нестандартную визитку, которая будет раздаваться промо всем посетителям ТЦ. На ней должен быть логотип (или она сама должна быть ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать вечером брошюру

    $30

    Здравствуйте! Необходимо будет сверстать 8ми полосную брошюру вечером, после 21-00. Будет предоставлен графический материал (картинки сумок, аксессуаров), необходимо будет разместить их на странице и подготовить макет к цифровой печати, согласно требованиям. Прошу указывать icq для оперативной связи и ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для DVD-диска. Тематика футбол.

    Необходимо разработать дизайн для 2-й части DVD-диска, в такой же стилистике, как и 1-я часть. См. вложение проекта с оформлением первой части диска. Необходимо нарисовать: 1) Обложку для DVD-диска. Будет вкладываться в DVD-BOX, формат печати 270x180 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн почтовых конвертов

    $15

    Необходимо сделать дизайн почтовых конвертов, для печати этих самых конвертов на цвентном принтере. Конверты 3-х размеров - А4, А5, ну и мелкий почтовый. Точные габариты готовых конвертов не знаю - посмотрите в поисковиках. Нужно чтобы ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн визитки, подар. купон и логотип

    $100

    Объявление на фри-лансе: 1)Нужен логотип для интернет магазина подарков. 2)дизайн визитной карточки и подарочного купона 3)Оплата поэтапная, предоплата 30-50% 4)Бюджет 100$ 5)Жду несколько предложенных вами вариантов работ 6)Срок не больше недели 7)Тексты: Визитка: Интернет магазин необычных подарков в Чебоксарах. Доставка по городу за 1-2ч. От30р! 21-fun.ru Подарочный ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Открытка к Новому Году

    Здравствуйте. Нужно сделать открытку к Новому Году для поздравительной почтовой рассылки нашим клиентам. Идея за Вами. Единственное - на открытке должен присутствовать наш логотип (вышлю его по почте). Исполнитель будет выбран по минимальной цене.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн 2х баннеров в стиле совка

    $65

    Что нужно? Нужно дизайн, а скорее даже качественный коллаж двух баннеров, т.е. фактически нужно найти хорошие фотографии/картинки (удовлетворяющие требованиям печати под заданный размер) и все это гармонично разместить в соответствии с заданием. Сроки минимальные, нужно срочно, ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Полиграфическая вёрстка

    Требуется энтузиаст для полиграфической вёрстки студенческой газеты. Работа периодичная. Удалёнка или у нас в тёплом помещений с компом и едой. Возраст не важен, нужен опыт полиграфической вёрстки в Quark X-press или Page Maker. Хороший вкус и тяга ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад