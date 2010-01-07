Визитка для mrpuf.ru (продажа бинбегов)

# 1 — $

Общая визитка для компании, которая занимается продажей бинбегов (кресло груша и т.д.)

Что хочется в итоге получить:

яркую, запоминающуюся, нестандартную визитку, которая будет раздаваться промо всем посетителям ТЦ.

На ней должен быть логотип (или она сама должна быть как логотип), адрес сайта, телефон. И чтобы человек взявший её в руки сразу понял что такое бинбег, для чего он, если раньше этого слова и не знал.

Возможно визитка будет двух сторонняя.

Бюджет ~700р

п.с. логотип и описание компании здесь: http://www.weblancer.net/projects/148253.html

п.с. логотип в аттаче

п.с. спасибо за логотип http://www.weblancer.net/users/Stellan/