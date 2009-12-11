Сверстать вечером брошюру

Общая визитка для компании, которая занимается продажей бинбегов (кресло груша и т.д.) Что хочется в итоге получить: яркую, запоминающуюся, нестандартную визитку, которая будет раздаваться промо всем посетителям ТЦ. На ней должен быть логотип (или она сама должна быть ...
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Здравствуйте!
Необходимо будет сверстать 8ми полосную брошюру вечером, после 21-00.
Будет предоставлен графический материал (картинки сумок, аксессуаров), необходимо будет разместить их на странице и подготовить макет к цифровой печати, согласно требованиям.
Прошу указывать icq для оперативной связи и свою цену.
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