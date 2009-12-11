Сверстать вечером брошюру

Здравствуйте!

Необходимо будет сверстать 8ми полосную брошюру вечером, после 21-00.

Будет предоставлен графический материал (картинки сумок, аксессуаров), необходимо будет разместить их на странице и подготовить макет к цифровой печати, согласно требованиям.

Прошу указывать icq для оперативной связи и свою цену.