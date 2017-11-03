На основе стиля готового баннера сделать новый

Необходимо поработать над рекламным стэндом (полиграфия) смотри в приложении. Мы маленькая курьерская компания, которая доставляет почтовые послыки из Европы в Молдавию и наоборот, по пути перевозки пассажирского транспорта. Хотелось бы какие-нибудь инетерсные предложения ...