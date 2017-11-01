Рекламная Полиграфия

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок203 просмотра

Необходимо поработать над рекламным стэндом (полиграфия) смотри в приложении.

Мы маленькая курьерская компания, которая доставляет почтовые послыки из Европы в Молдавию и наоборот, по пути перевозки пассажирского транспорта.

Хотелось бы какие-нибудь инетерсные предложения по дизайну.

спасибо 

7 лет назад
Ermacov1975
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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