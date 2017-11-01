Рекламная Полиграфия

Интересует разработки визитки. Есть готовый логотип, который хотелось бы использовать на визитке. Направление деятельности - оказание бухгалтерских услуг на аутсорсинге. Визитка должна отражать направление деятельности в первую очередь, а уже потом личные данные владельца визитки. ...