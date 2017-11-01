Верстка брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок702 просмотра

Добрый день. Необходимо сверстать брошюру с учетом корпоративных стандартов. Есть текст в ворде, картинки и просмотровый файл на английском языке.

8 лет назад
SelivanovaOlga
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров