Создание макета обложки блокнота

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка214 просмотров

Есть готовый макет тетради для записей (обложка и внутренние страницы). Необходимо изменить дизайн обложки, добавив на нее логотип компании-партнера. 

8 лет назад
guest_15090895862533
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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