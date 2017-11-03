Баннер A6 c двух сторон. исходник нужен обязательно в AI Срочно: 1 день 600 руб
Нужен дизайн буклета
Есть макет, логотип, фирменный стиль.
Нужно в соответствии с этим нарисовать буклет.
Вот структура буклета https://app.moqups.com/[email protected]/mmahlBBps2/view
Заявки фрилансеров
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