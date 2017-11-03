Нужен дизайн буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок213 просмотров

Есть макет, логотип, фирменный стиль.

Нужно в соответствии с этим нарисовать буклет.

Вот структура буклета https://app.moqups.com/[email protected]/mmahlBBps2/view

8 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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