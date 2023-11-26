Нужно сделать приглашение А4 (для рассылки по эл.почте и мессенджеры)

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Сделать приглашение на корпоратив в фирменном стиле (стиль есть, примеры прежних новогодних открыток есть, текст есть)

месяц назад
jvolkova_witch
Юлия Волкова 
48 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
RainbowComet
22 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
4 дня назад
месяц назад
$9
2 дня
RUB
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Все прошло хорошо, было приятно сотрудничать :)