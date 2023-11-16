Исправление макета

Нужно создать коммерческое предложение, все данные расписаны. Цвета сочетающиеся с сайтом, логотип имеется, на облаке все данные сохранила.
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Здравствуйте!
Исполнителю - очень хороший отзыв за скорость и + 3$.
Во вложении макет в Корел Дро, в векторе.
И примеры фото проблемы - линии не гладкие, а угловатые.
Нужно исправить, сделать линии гладкими, без углов. На буквах РЭД и на звёздах тоже.
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