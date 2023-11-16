Исправление макета

$5
Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Здравствуйте!

Исполнителю - очень хороший отзыв за скорость и + 3$.


Во вложении макет в Корел Дро, в векторе.
И примеры фото проблемы - линии не гладкие, а угловатые.
Нужно исправить, сделать линии гладкими, без углов. На буквах РЭД и на звёздах тоже.

месяц назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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