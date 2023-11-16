Исправление макета

Здравствуйте!

Исполнителю - очень хороший отзыв за скорость и + 3$.



Во вложении макет в Корел Дро, в векторе.

И примеры фото проблемы - линии не гладкие, а угловатые.

Нужно исправить, сделать линии гладкими, без углов. На буквах РЭД и на звёздах тоже.